Berrettini, Tokyo è amara: vince il primo set contro Fils e poi si ritira per infortunio

Nuovo ed ennesimo ritiro per Matteo Berrettini ancora alle prese con problemi fisici che ne hanno condizionato già in passato la carriera. Il tennista azzurro, mentre era in vantaggio di un set negli ottavi di finale dell’Open 500 di Tokyo (7-6 a suo favore) contro il francese Fils, è stato costretto ad abbandonare definitivamente il campo per problemi agli addominali. A nulla sono valse le cure del medico subito dopo la fine del primo set vinto al tie break.