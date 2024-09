Flavio Cobolli non ce l’ha fatta superare i quarti di finale del torneo Atp di Pechino 'China Open'. A batterlo per 6-2, 6-4 è stato il russo Daniil Medvedev, testa di serie n. 3. Quest’ultimo in semifinale affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che oggi ha battuto l’altro russo Karen Khachanov (7-5, 6-2).