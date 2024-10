Pechino, torneo doppio: Bolelli e Vavassori in finale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori in finale nel torneo di doppio del China Open, Atp 500 in corso sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center di Pechino (duro - montepremi di 3.720.165 dollari). La coppia azzurra ha sconfitto 7-6(1), 6-2 l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic. In finale affronteranno i vincenti del match tra il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten o la coppia formata dal britannico Jamie Murray e dall’australiano John Peers.