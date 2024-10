Trofeo Coni, da oggi Sicilia popolata da 4500 atleti

Da oggi sono attesi in Sicilia 4.500 partecipanti tra atleti e tecnici, mai così tanti, in rappresentanza dei 21 comitati regionali, per partecipare alla nona edizione estiva del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva under 14 d’Italia in programma fino a domenica 6 ottobre nell’isola. La cerimonia d’apertura si terrà domani venerdì 4 ottobre, a Catania alla presenza, tra gli altri, del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del governatore della Sicilia, Renato Schifani, del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Tra le 39 Federazioni sportive nazionali e le cinque Discipline sportive associate, record anche questo, inn questa edizione sarà la prima volta al Trofeo Coni per biliardo, bowling e, come disciplina dimostrativa, cricket che farà parte del programma olimpico di Los Angeles 2028.

Grazie progetto del Pnrr 'Turismo delle Radicì, saranno in gara come lo scorso anno anche i ragazzi delle comunità italiane all’estero del Coni di Argentina, Australia (alla prima edizione), Brasile, Stati Uniti e Venezuela, che nei giorni successivi al Trofeo visiteranno la Sicilia alla scoperta delle proprie origini. La loro presenza è uno dei risultati del protocollo d’intesa di collaborazione permanente tra Coni e ministero degli Esteri per la diffusione della cultura e della pratica sportiva, nonché della promozione del sistema Paese attraverso la realizzazione di incontri ed eventi sportivi a favore delle comunità italiane all’estero come la Giornata nazionale dello sport e, appunto, il Trofeo Coni. Tra le novità di quest’anno la collaborazione triennale del Coni con la Fondazione Agnelli, che in Sicilia coinvolgerà, oltre a Fiamingo e Santuccio, anche la campionessa paralimpica Rossana Pasquino, bronzo nel fioretto a squadre a Parigi 2024.

Le tre atlete incontreranno gli studenti delle classi di secondaria di primo grado degli istituti catanesi e racconteranno loro di come abbiano conciliato l’attività sportiva nel corso della loro vita scolastica, riuscendo a brillare sia nello sport sia nello studio.

Il Trofeo Coni, con lo slogan «Vivi il tuo Sogno», è un appuntamento multidisciplinare che promuove la pratica sportiva tra i ragazzi attraverso la sinergia di tutto il sistema sportivo e con la partecipazione di numerose associazioni sportive. Il format, voluto fortemente dal Comitato olimpico nazionale italiano e ben accolto da tutti gli organismi sportivi, ne è il principale elemento caratteristico, antesignano della parità di genere raggiunta dal Cio a livello olimpico a Parigi 2024.