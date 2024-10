La fine di un'era: Rafa Nadal si ritira dal tennis. Chiuderà con la Coppa Davis: “Ultimi anni molto difficili” VIDEO

Mi ritiro dal tennis professionistico». A 38 anni Rafael Nadal annuncia la fine della sua carriera, in un lungo video postato sui suoi canali social. «Gli ultimi anni, in particolare gli ultimi due, sono stati difficili. Non riuscivo a giocare senza limitazioni», ha spiegato lo spagnolo.

Lo spagnolo, vincitore di 14 Roland Garros, quattro Us Open, due Wimbledon e due Australian Open, ha compiuto 37 anni il 3 giugno e negli ultimi tempi ha convissuto con una serie di infortuni: «In questa vita tutto ha un inizio e una fine», ha spiegato, «penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una lunga carriera. E molto più di successo di quanto avrei mai potuto immaginare».

«Sono molto emozionato dal fatto che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis in rappresentanza del mio Paese, «ha sottolineato il campione maiorchino, «è come chiudere il cerchio, perchè una delle mie prime gioie è stata la finale di Siviglia nel 2024».

«Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere», dice. E ringrazia «l'intero settore del tennis, tutti i partner per tanti anni. Con loro ne ho passate tante e ho vissuto molti momenti che ricorderò per il resto della mia vita», spiega, mentre le immagini mostrano Roger Federer e Novak Djokovic.