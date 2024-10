Shanghai, a Sinner bastano due set per mettere ko Medvedev e volare in semifinale

Jannik Sinner è approdato in semifinale all’Atp Atp 1000 di Shanghai, in Cina. L’azzurro numero uno del mondo ha battuto agevolmente il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, in un’ora e 24 minuti di gioco. Undicesima semifinale stagionale per il 23enne altoatesino che ha battuto Medvedev per la quarta volta quest’anno su cinque incroci.

Sabato in semifinale Sinner troverà il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Tomas Machac.