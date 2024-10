Sinner dopo l'addio al tennis di Nadal: “Un privilegio averlo conosciuto”

"Sono stato fortunato a poterlo conoscere di persona e a poter imparare da lui. È stato un esempio, è rimasto umile, non è cambiato con il successo e ha una grande famiglia." Jannik Sinner omaggia così Rafa Nadal, che ha annunciato il ritiro dal tennis. "Sono stato molto fortunato a poter conoscere Rafa Nadal di persona, è davvero un uomo incredibile" ha aggiunto l’azzurro commentando la decisione dello spagnolo in conferenza stampa a Shanghai dopo la vittoria su Daniil Medvedev. "Il suo ritiro è una notizia triste per tutto il mondo del tennis e non solo - ha detto Sinner -. Naturalmente sappiamo tutti che giocatore è stato, e che lezioni ha insegnato a noi giovani su come comportarci in campo, come affrontare le situazioni dure. Ci ha regalato tante emozioni quando l’abbiamo visto giocare. Ci ha anche dimostrato come rimanere umili, non è cambiato con il successo, ha scelto le persone giuste intorno a lui, ha creato una grande famiglia. Ci ha dato tante grandi cose, chiaramente è duro ricevere una notizia così ma d’altro canto tutto quello che ha un inizio ha anche una fine. Ma solo lui, ora, sa come si sente". Quello che Djokovic, Nadal e Federer hanno ottenuto, ha spiegato l’attuale numero 1 del mondo, "è stato straordinario. La pressione per noi ci sarà sempre, c'è poco da dire". "Parlando per me, penso a quello che devo fare io in campo, a cosa devo migliorare, e spero che questo mi renda un giocatore migliore e solido - ha aggiunto -. Loro sono stati incredibilmente continui per anni e anni e anni. L'hanno fatto per quindici anni, non uno o due. Quello che hanno fatto è straordinario. Possiamo prendere moltissimo da loro. Non possiamo paragonarci a loro, è impossibile, soprattutto nel momento in cui siamo adesso. Credo che tutti noi siamo stati molto fortunati a veder giocare i Big 3. E mi considero molto fortunato ad averli conosciuti di persona e ad aver potuto imparare da loro".