MotoGp, Marquez vince in Australia. Terzo Bagnaia: "Più di così non potevo fare"

Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Australia davanti al connazionale Jorge Martin , che ha ritrovato un leggero vantaggio nel campionato del mondo MotoGP sull'italiano Francesco Bagnaia , giunto terzo al traguardo. Marquez (Ducati-Gresini) e Martin (Ducati-Pramac) hanno dato vita ad un intenso duello per tutta la gara, che alla fine ha visto in vantaggio il sei volte campione del mondo che ha vinto il suo terzo Gran Premio dell’anno, dimostrando il suo ritorno ai vertici della classifica, anche se per quest’anno non ha più alcuna possibilità di vincere il campionato.

«Oggi siamo riusciti a migliorare un pò - ha aggiunto il pilota piemontese - ho dato tutto quello che potevo per stare con Jorge e con Marc, ma ho avuto problemi in entrata di curva e loro hanno fatto meglio». «Peccato aver perso la strada ieri a livello tecnico, ma ho la consapevolezza che avevo un passo vicino ai primi due, un aspetto che ci aiuta per le prossime gare - le parole di Bagnaia ai microfoni di Sky Sport - Il ritmo è stato incredibile, più di ieri. Non ho pensieri dal punto di vista tecnico. So qual è il nostro potenziale. Ora per fortuna arrivano due gare nelle quali mi dovrei sentire meglio. Proverò a recuperare quanto perso in questo weekend».

Ora tra Martin e Bagnaia ci sono 20 punti a tre gp dal termine della stagione (Thailandia, Malesia e Valencia): «Cosa pesa in questo gap? Tutto sta pesando. Pesano i miei errori, pesa quando mi hanno buttato per terra…non vale la pena pensarci - ha concluso Bagnaia - Viviamo nel mondo reale e sappiamo sempre che bisogna dare il massimo. Siamo molto veloci e molto forti sia io sia Jorge e tutto finirà a Valencia».