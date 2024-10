MotoGp: Bagnaia vince in Thailandia davanti Martin e va a -17

Sul bagnato del circuito di Buriram, in Thailandia, Francesco Bagnaia tira fuori una gara pressoché perfetta e centra un bel successo nel terzultimo appuntamento della stagione di MotoGp. Nonostante un errore e qualche difficoltà di troppo, però, Jorge Martin riesce a limitare i danni in ottica Mondiale chiudendo secondo grazie alla caduta di Marc Marquez. La differenza di punti tra lo spagnolo leader della classifica e l’azzurro si accorcia a 17 punti, rendendo delicatissime le due ultime Sprint Race e gli ultimi due GP in Malesia e a Valencia. Terzo posto per Pedro Acosta con la KTM GasGas, caduto invece Enea Bastinini e costretto a chiudere in fondo al gruppo dopo la vittoria di ieri.

Splendida la partenza di Martin che balza subito in testa trascinandosi dietro proprio il rivale Bagnaia, mentre l’altra Rossa di Bastianini finisce nelle retrovie a causa di un problema permettendo a Marc Marquez di mettersi in zona podio. Il primo colpo di scena della gara arriva nel corso del quinto giro, quando 'Martinator' commette un errore e va lungo facendosi scavalcare sia da Pecco che da Marc. Sono questi ultimi due a dar vita a un bel duello con il passare dei giri, con lo spagnolo che tenta il sorpasso un paio di volte ma altrettante volte l’azzurro risponde immediatamente difendendo la leadership della corsa.