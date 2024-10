Atp Parigi-Bercy, dopo Darderi anche Fognini eliminato. Cobolli dà forfait

Dopo Luciano Darderi, anche Fabio Fognini esce di scena al primo turno del Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione che per l’ultima volta è in scena all’Accor Arena di Parigi-Bercy. Il 37enne di Arma di Taggia, n.77 del ranking, che proveniva dalle qualificazioni, è stato sconfitto in due set da Alexander Bublik, numero 33 al mondo, con un doppio 7-5. Niente da fare, invece, per Flavio Cobolli, che ha chiuso la stagione anzitempo a causa di un infortunio.