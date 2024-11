GP del Brasile, Piastri conquista la pole: sfida aperta tra McLaren e Ferrari

Lando Norris ha fatto la voce grossa nell’unica ora di prove libere e nelle prime due sessioni di qualifica, ma la pole position per la gara sprint del Gp del Brasile se l’è presa il compagno di squadra, Oscar Piastri, che all’ultimo tentativo ha soffiato il posto al britannico per soli 29 millesimi. Si prevedono così scintille al via della gara breve di domani tra i due portacolori di una McLaren confermatasi superiore a tutte le rivali sul circuito di Interlagos. Ferrari e Red Bull sono rimaste staccate di almeno due/tre decimi, con Charles Leclerc terzo, Carlos Sainz quinto e Max Verstappen quarto. A oltre quattro decimi si trova George Russell, sesto. Un risultato comunque incoraggiante per le Rosse, che in gara migliorano sempre le loro performance.

«È il meglio che potevamo fare oggi con l’assetto che avevamo con questo format delle qualifiche. Cercheremo di fare un lavoro migliore domani per le qualifiche vere, ma è anche una buona posizione per la gara sprint - ha commentato infatti il team principal Ferrari, Frederic Vasseur -. Abbiamo vinto le ultime due gare partendo dalla seconda fila, non so se è una buona posizione, ma quantomeno il passo c'è e abbiamo due macchine in top-5 - ha aggiunto il francese -. Il circuito l’hanno riasfaltato ma ci sono tanti dossi. La McLaren ha fatto un lavoro migliore e trovato un assetto che garantisce maggior guidabilità - ha spiegato Vasseur -. Aspettiamo le previsioni meteo per domani e dobbiamo tenere a mente che la gara di domenica è più importante in termini di punti, quindi la scelta delle gomme sarà conseguente. Sarà una lotta lunga fino alla fine, avremo gare positive e altre probabilmente più difficili, intanto partire dalla seconda fila sarà una buona opportunità».