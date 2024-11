Atp Finals, Sinner senza affanni contro Medvedev (6-3/6-4). Primeggia nel girone a punteggio pieno. Ora le semifinali

Dopo il set strappato dall'australiano De Minaur a Fritz, anche prima di giocare, il numero uno al mondo Jannik Sinner aveva conquistato l'accesso alle semifinali delle Atp Finals di Torino. Ma con la vittoria per 6-3 (parziale con poca storia) contro Medvedev nel primo set della partita serale, il tennista azzurro ha blindato il primo posto nel raggruppamento. Ma per non farsi mancare nulla, il campione altoatesino ha completato l'opera battendo il russo per 2-0 (6-4).