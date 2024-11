Tennis, stop di un mese per doping alla n°2 del mondo Swiatek. Sanzione Itia accettata dalla polacca, caso non intenzionale

La polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo, ha accettato una squalifica di un mese per positività alla trimetazidina in occasione di un controllo al di fuori delle competizioni ad agosto del 2024. Lo ha reso noto l'International Tennis Integrity Agency (Itia).

E’ stata ritenuto credibile la tesi difensiva, secondo cui la positività derivi dalla contaminazione di un regolare farmaco a base di melatonina, venduto in Polonia senza bisogno di prescrizione medica, che Swiatek ha assunto per problemi di jet-lag. Dunque la violazione non è stata ritenuta intenzionale.