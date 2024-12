In Ferrari spunta un altro... Leclerc: gareggerà insieme al fratello nelle libere di Abu Dhabi. Sfuma il sogno del calabrese Fuoco

Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà particolarmente speciale per due piloti della Scuderia Ferrari: in primis Carlos Sainz, che sarà alla sua ultima gara con la squadra prima del suo passaggio alla Williams (che inizierà già martedì nella sessione di test post-campionato).

Per lo spagnolo c'è dunque una ragione di più per chiudere in grande stile un'avventura durata lo spazio di quattro stagioni e che ha fruttato a lui e alla squadra quattro vittorie, sei pole position e 24 podi.

L'altro pilota particolarmente emozionato nell'uscire dai box a Yas Marina sarà Leclerc, non Charles, bensì il fratello Arthur, classe 2000, che sarà chiamato a sostituire proprio Sainz nella sessione inaugurale di prove libere. Sarà la prima volta nella storia che due fratelli scendono in pista nella stessa sessione con il medesimo team.

Arthur sarà in pista anche martedì per i test post stagionali, quando si alternerà con Antonio Fuoco su una delle due vetture, mentre sull'altra ci sarà Charles.