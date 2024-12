Sci, strepitosa Sofia Goggia vince il SuperG Beaver Creek

Sofia Goggia taglia il traguardo ed esulta ballando la samba con gli scarponi ai piedi. La sua è gioia pura per una sua nuova impresa superlativa. L'indomabile bergamasca ha infatti vinto alla grande il superG di cdm di Beaver Creek in 1.03.90 dopo essere stata ottima seconda nella discesa di ieri. Sono imprese al limite dell’incredibile, miracolose visto arrivate a dieci mesi dall’incidente drammatico del 5 febbraio scorso, con frattura di tibia e malleolo, che poteva costarle la carriera visto che è stata per ben otto mesi senza poter sciare.

Per Sofia, a 32 anni, questa è la vittoria n.25 e la settima in superG. Dopo Tomba e Brignone è ora da sola il terzo sciatore azzurro più vincente di sempre, superando il leggendario Gustav Thoeni che ne ha conquistate 24. Con lei sul podio la svizzera Lara Gut - Behrami in 1.04.38 e a sorpresa l’austriaca Ariane Raedler in 1.04.45. Con cielo velato, un pò di vento e fondo perfetti per una tracciatura veloce della Bird’s of Prey da parte dell’allenatore italiano Giovanni Feltrin, la gara ha visto anche altre ragazze jet azzurre mettersi in evidenza come succede ormai da anni nelle gare veloci in cui è l’Italia la misura di tutto. Federica Brignone è infatti arrivata 5/a in 1.04.54, Marta Bassino 6/a in 1.04.70 . Entrambe erano però sicuramente da podio sino all’ultimo intermedio dove, forse stringendo troppo alcune curve, hanno compromesso un risultato assolutamente alla loro portata. Poi lo squadrone azzurro delle ragazze jet vede in classifica Elena Curtoni 9/a in 1.05.04, Roberta Melesi 11/a in 1.05.87 , Laura Pirovano 18/a in 1.05.50. Per l’Italia ci sono stati anche momenti di paura per la spigolata e la bruttissima caduta della gardenese Nadia Delago: gli sci non le si sono staccati ma fortunatamente l’atleta si è alzata in piedi da sola sciando sino al traguardo.