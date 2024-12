Natale sulla neve per Sinner prima degli Australian Open

Tradizionale gita sulla neve nel giorno di Natale per Jannik Sinner. Il numero 1 del tennis mondiale oggi si è concesso alcune ore sulle montagne di casa, precisamente le Dolomiti di Sesto baciate da un sole stupendo. Come da tradizione sudtirolese, ieri sera Jannik aveva festeggiato 'Weihnachten' (Natale) nella sua casa di Sesto Pusteria in Alto Adige assieme a papà Hanspeter, a mamma Siglinde e al fratello Mark. Oggi una giornata sulla neve all’insegna del divertimento e di fotografie assieme ai suoi tanti fans. «Esattamente un anno dopo, nel giorno di Natale, ma in un luogo diverso. Auguri a tutti con quella che ormai possiamo dire essere diventata una foto di rit», ha scritto l’amico Stefano Del Vecchio pubblicando sui social una foto con Sinner.

E’ stata pubblicata anche una foto di Jannik con un giaccone bianco, mentre rispetto allo scorso anno non c'è ancora una foto che lo ritrae sciando, la sua grande passione sin da ragazzino. In attesa di quello che accadrà a livello di Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas), chiamato in causa dall’agenzia antidoping mondiale (Wada) per la doppia positività al doping del marzo 2024 (si parla di tracce infinitesimali di Clostebol), il 2025 di Jannik Sinner inizierà con gli Australian Open, il torneo che lo vede campione in carica. L’arrivo nella 'terra dei cangurì è previsto il 2 gennaio. L’agenda australiana del fuoriclasse altoatesino prevede il giorno 7 un match di esibizione con l’australiano Alexei Popyrin. La 113esima edizione degli Australian Open inizierà il 12 gennaio è la finale è prevista il 26.