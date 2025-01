Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. Il tennista serbo, numero 7 al mondo, si è imposto sullo spagnolo (3) in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 in 3 ore e 38 minuti di gioco. Prossimo avversario Alexander Zverev, secondo nel ranking Atp, che ha battuto ai quarti lo statunitense Tommy Paul per 7-6(1), 7-6(0), 2-6, 6-1.