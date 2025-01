Tennis, Australian Open: Bolelli e Vavassori in semifinale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la semifinale degli Australian Open, battendo i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral 6-4, 7-6, in un’ora e 39 minuti. Ora sfideranno la coppia dallo svedese Andre Goransson e dall’olandese Sem Verbeek che a sorpresa ha battuto il savadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, teste di serie numero 1.

Gli azzurri, finalisti l’anno scorso, non hanno ancora perso un set e vinto tutti i quattro tie-break giocati a Melbourne Park.