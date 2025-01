Sinner non andrà al Quirinale da Mattarella: il campione ha bisogno di riposare

Nella delegazione che domani sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare i successi del tennis italiano nel 2024 non sarà presente Jannik Sinner. Dal suo entourage confermano che il numero uno del mondo non potrà essere presente: dopo la vittoria bis agli Australian Open, il campione altoatesino ha bisogno di riposo, tanto che già nella giornata di ieri aveva comunicato la decisione di rinunciare al torneo di Rotterdam dove si sarebbe presentato da campione uscente. Da Mattarella sarà presente il resto della nazionale di Davis guidata dal capitano Filippo Volandri e le azzurre che si sono aggiudicate l’ultima Billie Jean King Cup con Tathiana Garbin al timone.