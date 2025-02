Atp 500 Rotterdam, troppo Alcaraz per Vavassori. Derby azzurro Cocciaretto-Bronzetti in Romania ai quarti

Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas si sono qualificati per i quarti del torneo ATP 500 di Rotterdam. Lo spagnolo, n.3 del mondo, ha facilmente superato Andrea Vavassori per 6-2, 6-1, mentre il greco (n.12) ha dovuto lottare per eliminare l’olandese Tallon Griekspoor con il risultato di 6-7(7/5), 7-6(8/6), 7-5.

«Mi sembra di aver trascorso dieci ore in campo oggi. E’ come se io e Tallon avessimo giocato secoli, è stata una maratona», ha commentato TsiTsipas. Domani Tsitsipas affronterà nei quarti un altro italiano, Mattia Bellucci, che ieri ha creato la sorpresa battendo la testa di serie numero 2 Daniil Medvedev in una partita giocata anch’essa in tre set. Alcaraz incontrerà il vincente dell’incontro in corso tra il danese Holger Rune, (n.14) e lo spagnolo Pedro Martinez (n.44).

Derby azzurro al femminile in Romania

Elisabetta Cocciaretto raggiunge Lucia Bronzetti ai quarti del Transylvania Open, il Wta 250 di Cluj-Napoca, in programma fino a domenica sul duro (montepremi 275.094 dollari). Derby tricolore, dunque, e la certezza di avere un’azzurra in semifinale. La tennista marchigiana, numero 60 del ranking mondiale e settima testa di serie, si è imposta con un netto 6-3, 6-0 sulla rumena Ana Bogdan, numero 120 del mondo.