Paura per Sofia Goggia, l'azzurra cade nelle prove della discesa. "Ho rischiato, domani darò tutto"

«E' una discesa in cui non sono mai riuscita ad eccellere in nessuna prova. Farò un’ulteriore analisi e domani metterò in pista tutto, senza troppe pressioni. Ho rischiato su quel salto, non ho saltato bene e per fortuna non è successo nulla, probabilmente non avevo gli sci sufficientemente piatti». E’ il commento di Sofia Goggia dopo non aver concluso la terza e ultima prova della discesa libera di domani (ore 11.30) dei Campionati mondiali di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm in Austria.

La sciatrice azzurra al penultimo intermedio si è sbilanciata in un salto lasciandosi scivolare fortunatamente senza conseguenze. Il miglior tempo della prova odierna è stato ottenuto da Ester Ledecka. Sulla pista intitolata a Ulli Maier dopo 1'42"44 di gara, la ceca ha preceduto di 22 centesimi l’austriaca Mirjam Puchner e di 43 la giovane tedesca Emma Aicher che si conferma di trovarsi a suo agio sul pendio salisburghese.