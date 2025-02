Sei Nazioni, un'Italia ordinata conquistata il primo successo: Galles battuto 22-15

Un’Italia ordinata, ma poco brillante ha conquistato la prima QC qallo stadio Olimpico di Roma. Davanti a 60ma spettatori e sotto una pioggia costante, gli azzurri del c.t. Gonzalo Quesada hanno riscattato la sconfitta in Scozia all’esordio e hanno bissato la vittoria a Cardiff dello scorso anno. Per i dragoni di Warren Gatland, umiliati in Francia nella prima giornata, è la quattordicesima sconfitta consecutiva con lo spettro del cucchiaio di legno. Gli azzurri replicano invece il successo di un anno fa a Cardiff: mai nella storia l’Italia aveva vinto due match di fila con il Galles. Al sesto minuto un fuorigioco gallese permette a Tommy Allan di andare per i pali e sbloccare il risultato. Dopo il pareggio di Ben Thomas sul piazzato per il fallo in ruck degli azzurri al 20mo la prima svolta: gli azzurri dominano una mischia e Paolo Garbisi con una finta salta un avversario e calcia un grubber in area di meta con Ange Capuozzo che riesce a schiacciare. Poi Allan trasforma da posizione molto angolata. Sempre Allan trasforma al 29mo (tenuto su Lorenzo Cannone) guadagna un tenuto all’altezza dei 10 metri e al 33mo portando l’Italia al riposo avanti 16-3.Nella ripresa gli azzurri non approfittano delle difficoltà gallesi: tra il 52mo e il 54mo Allan sbaglia due punizioni e al 59mo sbatte sulla traversa il calcio da 50 metri tentato da Page-Relo. Subito dopo i dragoni perdono Josh Adams, ammonito perchè nel tentativo di placcare va dritto sulla testa di Garbisi. L’Italia però limita a una punizione trasformata al 61mo da Allan e al 69mo incassa la metà: touche a 5 metri, maul che avanza e tuffo in meta di Aaron Wainwright. Per fortuna degli azzurri la trasformazione di Dan Edwards finisce sul palo. Al 74mo altra punizione per l’Italia e Allan torna a far centro per il 22-8. Il Galles torna però non si arrende: giallo per Marco Riccioni e alla touche seguente, altra infrazione e arrivano la meta tecnica e un altro giallo per Dino Lamb. Il Galles ha anche l’ultimo possesso per cercare il pareggio, ma il tenuto conquistato da Manuel Zuliani assicura un successo tanto prezioso quanto sofferto