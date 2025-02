Torneo di Rotterdam, Bolelli e Vavassori vincono la finale di doppio

imone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo nel doppio dell’"ABN AMRO Open», torneo Atp 500 con 2.563.150 euro di montepremi andato in scena sul veloce indoor olandese della «Rotterdam Ahoy». L’emiliano e il piemontese, teste di serie numero 3, si sono imposti in finale sulla coppia composta dal belga Sander Giller e dal polacco Jan Zielinski con il punteggio di 6-2 4-6 10-6, maturato in un’ora e 22 minuti di gioco. E’ un risultato che regala al duo tricolore il secondo titolo in stagione dopo quello colto a gennaio ad Adelaide, giunto per di più alla terza finale dell’anno dopo quella raggiunta e persa ai recenti Australian Open.