Mondiali di sci, Federica Brignone conquista la medaglia d'oro nello slalom gigante

Federica Brignone è la nuova campionessa del mondo di slalom gigante. A Saalbach in Austria, la fuoriclasse azzurra ha disputato due manche perfette. Oro alla Brignone in 2'22"71, argento alla neozelandese Alice Robinson a 90 centesimo, bronzo all’americana Paula Moltzan a 2"62.

Federica Brignone ha dominato sia nella prima che nella seconda manche lo slalom gigante dei Mondiali di Saalbach. La 34enne valdostana di La Salle ha affrontato i due tracciati disegnati sulla pista 'Schneekristall’('cristallo di neve') come una vera 'tigre', il suo soprannome. Classe, potenza, eleganza nella sciata, grinta (mai mancata a 'Fede'), Federica ha messo in fila tutte rifilando dei distacchi che nello sci di oggi sono a dir poco pazzeschi.

Brignone, seconda italiana della storia a vincere l’oro iridato in gigante - c'era riuscita due volte Deborah Compagnoni nel 1996 e 1997 - ha preceduto di ben nove decimi la neozelandese Robinson alla prima medaglia dopo tre edizioni dei Mondiali andate a vuoto. Alice, nata a Sydney, ha portato per la prima volta la Nuova Zelanda sul podio ad una rassegna iridata di sci alpino. Bronzo all’americana Moltzan, rimasta a ben 2"62, un distacco monstre d’altri tempi. Quarta ad un solo centesimo dal podio la norvegese Thea Louise Stjernesund, quinta a sei, la svedese Sara Hector. Settima l’italiana che gareggia per l’Albania, Laura Colturi a 3"50.

Brignone - alla quinta medaglia a un Mondiale, alla seconda di questa edizione dopo l’argento in supergigante - nella seconda manche è stata ancora più agguerrita e soprattutto perfetta tanto da rifilare altri 23 centesimi alla Robinson (67 erano quelli al termine della prima manche). Decisamente crollato lo sci tedesco, la migliore è stata Lena Duerr, nova, e soprattutto quello austriaco: la migliore tra le padrone di casa è stata Katharina Liensberger, dodicesima a 4"55.

Fuori nella prima manche Sofia Goggia (Mondiale di Saalbach sotto le aspettative soprattutto nelle discipline veloci) e Marta Bassino, entrambe incappate in errori di traiettoria. Lara Della Mea non ha preso il via nella seconda manche.