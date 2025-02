Matteo Arnaldi vola in semifinale a Delray Beach: il ligure ha battuto Nakashima in due set

Matteo Arnaldi si è qualificato per le semifinali del "Delray Beach Open", torneo Atp 250 in calendario dal 1993 (montepremi 680.140 dollari), in programma al Delray Beach Stadium & Tennis Center, in Florida. Nella notte italiana il tennista ligure, testa di serie numero 4, ha piegato nei quarti lo statunitense Brandon Nakashima, sesta forza del seeding, con il punteggio di 7-6(2) 6-4, maturato in un’ora e 43 minuti di gioco.

Per un posto in finale l’azzurro se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 8 del torneo, autore nei quarti dell’eliminazione, per 7-6(4) 7-6(5), del favorito del tabellone, lo statunitense Taylor Fritz. Altri risultati dei quarti: Alex Michelsen (Usa, 3) b. Cameron Norrie (Gbr) 7-6(3) 7-5 Miomir Kecmanovic (Srb, 7) b. Marcos Giron (Usa, 5) 2-6 6-4 6-2.