Sinner: le tappe della vicenda Clostebol. Positivo a marzo 2024 e assolto dall'Itia, poi il ricorso Wada

Con l’accordo tra la WADA e Jannik Sinner e i tre mesi di squalifica comminati al tennista altoatesino, si conclude oggi la vicenda Clostebol.

Il caso di doping che ha coinvolto il tennista altoatesino è cominciato quando si è saputo, dopo i Giochi di Parigi, a cui Sinner non aveva preso parte per una tonsillite, che lo stesso Sinner era risultato positivo il 10 marzo 2024, durante il torneo di Indian Wells. Tracce del metabolita del Clostebol, ovvero quello che rimane dopo che la sostanza proibita è stata metabolizzata nell’organismo ma non ancora completamente espulsa, erano emerse anche in un secondo controllo effettuato fuori dal torneo otto giorni dopo.