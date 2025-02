Atp Doha, super Berrettini non lascia scampo a Djokovic: vince il tie-break e poi dilaga

Capolavoro di Matteo Berrettini al "Qatar Exxon Mobil Open", Atp 500 da 3.035.960 dollari di montepremi in corso sul duro dell’Al Khalifa Tennis Complex, a Doha. Il tennista romano, numero 34 del mondo, batte per la prima volta in carriera Novak Djokovic: 7-6(4) 6-2 il finale che condanna all’eliminazione al primo turno il serbo, terza testa di serie. Djokovic aveva battuto Berrettini fin qui 4 volte su 4, compresa la storica finale di Wimbledon 2021, anno in cui si era imposto anche nei quarti degli Us Open, ultimo confronto fra i due fino ad oggi.