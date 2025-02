La Wada spiega il perchè dei tre mesi di squalifica a Sinner. Intanto Djokovic attacca l'azzurro: "In molti pensano ci siano stati dei favoritismi"

L’agenzia mondiale antidoping (Wada) spiega perchè Jannik Sinner ha ricevuto una squalifica di tre mesi, inferiore rispetto a quella inflitta alla pattinatrice su ghiaccio spagnola Laura Barquero di sei anni. Sia Sinner che Barquero sono stati trovati positivi al Clostebol, sostanza vietata dal Codice mondiale. «Nel caso Sinner le prove hanno chiaramente confermato la spiegazione dell’atleta come delineato nella decisione di primo grado (Itia, ndr)», spiega la Wada in una nota inviata all’agenzia di stampa Ap a seguito delle critiche mosse dai media spagnoli circa la differenza di trattamento tra il numero 1 del tennis mondiale e l’atleta spagnola, Barquero è risultata positiva per la prima volta al Clostebol durante i Giochi olimpici invernali del 2022 e nuovamente nel gennaio 2023 in un test fuori competizione effettuato dalla federazione di competenza, l’Isu. Come spiega la Wada, «la squalifica di sei anni era stata accordata e sottoscritta da Wada, Isu e dall’atleta e se Barquero non fosse stata d’accordo con la sanzione proposta, non sarebbe stata obbligata a firmare l’accordo di risoluzione del caso ed era libera di portare avanti il caso per l’udienza al Tas».

Djokovic su Sinner: "In molti pensano ci siano stati dei favoritismi"

"Jannik avrà una sospensione di tre mesi a causa di alcuni errori e negligenze di alcuni membri del suo team, che stanno ancora lavorando nel circuito. Anche questo è qualcosa che io personalmente e molti altri giocatori troviamo strano". A Doha dove oggi ha debuttato in doppio con Verdasco in attesa di affrontare Berrettini in singolare domani, Novak Djokovic dice la sua sul caso Sinner dopo l’accordo con la Wada per la positività al clostebol. "Ho parlato con diversi giocatori, non solo negli ultimi giorni ma anche nei mesi precedenti - rivela - La maggior parte di loro non è soddisfatta di come è andato l'intero procedimento e non pensa che sia stato giusto. Molti credono che ci siano stati favoritismi". L’ex numero uno del mondo ritiene che lo status dei giocatori possa condizionare l’esito dei processi e ricorda gli esempi di Simona Halep, Tara Moore "e altri giocatori che sono forse meno noti, che hanno lottato per anni per risolvere i loro casi o che sono stati sospesi per molto tempo. Penso che sia davvero il momento di fare qualcosa perché è chiaro che il sistema non funziona in questo modo". Da Djokovic l'auspicio a unire gli sforzi per "cercare di trovare un modo più efficace per gestire questi processi. Alcuni casi sono trasparenti, altri no e in questo momento c'è una mancanza di fiducia generale da parte dei tennisti, sia uomini che donne, nei confronti di Wada e Itia".