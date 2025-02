Jasmine Paolini va ko nel Wta di Dubai, gioca stoicamente ma perde e poi rinuncia al doppio

Un mercoledì da dimenticare per Jasmine Paolini. Dopo l’infortunio alla caviglia destra rimediato all’inizio del secondo set del suo match di ottavi contro Kenin, la numero uno azzurra ha dovuto rinunciare anche al doppio. Sara Errani e Jasmine Paolini avrebbero infatti dovuto esordire oggi - con 24 ore di ritardo a causa della pioggia di martedì - nel "Duty Free Tennis Championships", secondo torneo WTA 10000 in stagione dotato di un montepremi complessivo di 3.664.963 dollari, che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Le due azzurre, quarte favorite del seeding, avrebbero dovuto esordire direttamente al secondo turno contro la russa Alexandra Panova e l’ungherese Fanny Stollar, già battute nei quarti la scorsa settimana sul cemento di Doha nella corsa verso il titolo. In Qatar l’emiliana e la toscana avevano messo in bacheca il sesto titolo di coppia (su otto finali giocate), il terzo da "1000", il primo titolo stagionale: grazie ai punti conquistati sono salite al quarto posto nella "Race", proprio alle spalle la cinese Xinyu Jiang e la taipanese Fang-Hsien Wu superate nella finale di Doha