Federica Brignone domina al Sestriere: vittoria nello slalom gigante di Coppa del Mondo

Dall’ influenza post-Mondiali a un nuovo trionfo . Federica Brignone , la "tigre" dello sci alpino , oltre a vincere il gigante al Sestriere con una splendida azione nella seconda manche , ha allungato in classifica generale su Lara Gut-Behrami : l’azzurra è prima con 899 punti , ben 170 in più rispetto all’ elvetica , che oggi è uscita nel corso della prima manche .

Federica Brignone trionfa sotto il solleone al Sestriere , vincendo lo slalom gigante di Coppa del Mondo . L’ azzurra , campionessa mondiale in carica , ha centrato la vittoria numero 33 in carriera e il 78esimo podio . Perfetta nella seconda manche sulla pista "Giovanni Agnelli" .

Federica Brignone aveva già vinto al Sestriere il 18 gennaio 2020 , sempre in gigante , mentre l’ultima vittoria italiana risaliva a Marta Bassino il 10 dicembre 2022 .

La valdostana , portacolori dei Carabinieri , ha vinto in 2'12"69 , precedendo la neozelandese Alice Robinson di 40 centesimi e la norvegese Thea Louise Stjernesund di 1"57 . Sofia Goggia chiude tredicesima a 2"85 , Marta Bassino diciottesima e Asja Zenere ventitreesima a 4"54 .

«È stato un periodo tosto e complicato, mi sembrava di non guarire mai e ringrazio chi mi ha seguito in questi giorni. Ho fatto di tutto per riposare e recuperare al 100%: mai nella mia vita mi era capitato di stare sei giorni ferma senza fare nulla. Ero anche consapevole di sciare bene e sapevo che, concentrando le energie sulle due manche, avrei potuto raccogliere un bel risultato».

Queste le parole di Federica Brignone dopo la vittoria nello slalom gigante di Coppa del Mondo al Sestriere. L’azzurra, 34 anni, di La Salle, ha centrato il 33esimo successo in Coppa, il 15esimo in gigante e il 78esimo podio. Numeri mai raggiunti da una sciatrice italiana.

Dall’oro mondiale al successo in Coppa

Solo otto giorni fa, Federica Brignone aveva conquistato l’oro in gigante ai Mondiali di Saalbach. Questa mattina è scesa in pista dopo sei giorni di influenza e debolezza fisica.

«Ho fatto un po' fatica a prendere il ritmo nella parte alta della prima manche, poi nella seconda ho voluto attaccare a tutta. Mi son detta: "Come va, va"» ha raccontato la sciatrice, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri e allenata dal fratello Davide.

«Ero preoccupata per via della malattia, ma volevo esserci. Dopo il Mondiale, mi sentivo in dovere di fare una bella gara davanti al pubblico italiano».

Alberto Tomba presente al Sestriere

Tra il pubblico presente nel parterre della pista "Giovanni Agnelli", anche Alberto Tomba, leggenda dello sci. Il campione bolognese ha vinto cinque volte al Sestriere, la prima il 27 novembre 1987, che segnò anche il primo dei suoi 50 successi.

Quella di Federica Brignone è la vittoria italiana femminile numero 137 nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino.

Appuntamento a domani per il secondo gigante

Domani è in programma un secondo slalom gigante: prima manche alle ore 11, seconda manche alle 14.