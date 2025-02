L'entusiasmo dei 7mila di Reggio Calabria non basta all'Italbasket: ko con l'Ungheria

Nell’ultima gara del Girone B delle qualificazioni per gli Europei di basket, l’Italia del ct Gianmarco Pozzecco, già ammessa alla fase successiva dopo le prime cinque uscite, ha perso contro l’Ungheria, a Reggio Calabria, per 71-67. Al PalaCalafiore, sold-out per l’occasione (con 7.000 spettatori), Alessandro Pajola e compagni, dopo i primi due quarti di gioco sottotono (con gli ospiti avanti all’intervallo per 32-27), hanno trovato l’allungo nella terza frazione, ribaltando la situazione, ma sono poi "crollati" nell’ultimo quarto. Per Akele e Spagnolo, i migliori degli azzurri, rispettivamente 17 e 14 punti a referto. Out per scelta tecnica Rossato, sostituito da Grant. Per quest’ultimo (non entrato) e per Niang è stata la prima chiamata in assoluto con la Nazionale Senior. Sono saliti così a 12 gli esordienti della gestione Pozzecco. Nell’altra gara dell’ultima giornata del girone, l’Islanda ha battuto la Turchia per 83-71.