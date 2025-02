Sci, nello slalom del Sestriere Mikaela Shiffrin regina da 100 vittorie: Paris rivede podio

Solo sabato nel gigante, 24 ore prima di questo trionfo storico, Mikaela non si era infatti classificata per la manche decisiva, 33/a tra le lacrime. Invece é tornata, vincendo alla sua maniera, ovvero con un bel vantaggio, lo slalom speciale sulla pista Giovanni Alberto Agnelli. Con lei sul podio del Sestriere la croata Zrinka Ljutic e la connazionale Paula Moltzan. «E stato difficile riprendere il ritmo della competizione, allenarmi nonostante l’infortunio e confrontarmi con tutte queste sciatrici così forti e veloci» ha detto Shiffrin, in lacrime, mentre scendeva dal podio. «Più volte mi sono chiesta se avevo preso la decisione giusta tornando a gareggiare... Ci vuole tempo per trovare il giusto stato d’animo, mi sto gustando questa vittoria, so che ho fatto molta strada per ottenerla - ha aggiunto l’americana, 30 anni il prossimo 14 marzo - Non avrei mai pensato di arrivare un giorno a questa cifra: il mio sogno fin da bambina è fare delle belle curve e migliorare ogni giorno ». Il futuro può attendere: «Ora voglio solo godermi questa giornata, cogliere questo piccolo momento di felicità dopo tanti difficili».

Cento vittorie sono un numero che resterà a lungo nel Guinness dei primati. Quello del mitico svedese Ingemast Sternmarh, con 86 successi, ha resistito decenni. E per una donna parevano inarrivabili pure le 82 di Lindesy Vonn, altra grandissima statunitense. Niente gloria invece, ancora una volta, in questa disciplina per l’Italia: la migliore é stata Marta Rossetti, sedicesima. Poi Martina Peterlini 19/a e Lara della Mea 21/a. A risollevare le sorti azzurre ci ha pensato Dominik Paris, tornato sul podio - il 48/o per il miglior velocista azzurro - con un bel 3/o posto nel superG di Crans Montana. La vittoria é andata al padrone di casa, il campione svizzero Marco Odermatt. Per lui é il successo n.45 in carriera, l’ottavo di questa stagione che gli sta assicurando a 28 anni la sua quarta coppa del mondo consecutiva. Alle sue spalle il connazionale Alexis Monney. Anche quella di Paris é una piccola resurrezione. A fine dicembre - sulla amatissima pista Stelvio di Bormio dove aveva vinto a ripetizione - fu un flop totale. Paris sembrava precipitato in un baratro. Invece ha tenuto duro e, gara dopo gara - con qualche quarto posto come ai Mondiali - ha risalito la china. Per l’Italia - sulla pista Nationale con visibilità piatta per il cielo coperto e con una tracciatura non facile per le tante porte nascoste e traiettorie dunque da memorizzare al meglio su un fondo non durissimo - c'é poi il bel quinto posto dell’altro azzurro Mattia Casse. Un risultato che lo lancia con 260 punti in seconda posizione nella classifica di superG alle spalle del solito Odermatt, a quota 441 con coppa di disciplina ormai vicinissima. Gran gara anche di Christof Innerhofer, che con i suoi 40 anni ed il 12mo posto ha messo in riga moltissimi giovani talenti. Sabato e domenica prossima la coppa del mndo uomini sarà in Slovenia per il gigante e lo speciale di Kranjska Gora. La coppa del mondo donne va invece ora in Norvegia, a Kvitfjell. Da venerdì a domenica ci saranno due discsse ed un superG: altre gare per Federica Brignone e Sofia Goggia.