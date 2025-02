Un gol di Vlahovic lancia la Juventus al quarto posto: steso il Cagliari

Cagliari-Juventus 0-1

RETE: 12' pt Vlahovic.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6.5; Zappa 5.5, Mina 5, Luperto 6, Augello 6; Adopo 5.5 (25' st Viola 6), Makoumbou 5.5 (41' st Pavoletti sv), Deiola 5.5 (13' st Coman 6); Zortea 5.5 (25' st Marin 6), Piccoli 5.5, Felici 5.5 (1' st Luvumbo 6.5). In panchina: Sherri, Auseklis, Palomino, Obert, Prati, Jankto, Gaetano Allenatore: Nicola 5.5.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Weah 6.5, Gatti 6.5, Kelly 6.5, Cambiaso 6 (28' st Rouhi 6); Koopmeiners 6 (17' st Douglas Luiz sv, 37' st Mbangula sv), Locatelli 6 (28' st Thuram 6); Conceicao 5.5 (17' st Kolo Muani 6), McKennie 6, Yildiz 6.5; Vlahovic 6.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Costa, Gonzalez. Allenatore: Motta 6.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

NOTE: serata serena, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Weah. Angoli: 3-4. Recupero: 0', 5'+1.

CAGLIARI - Dopo la cocente delusione in Champions, la Juventus torna a correre in campionato e lo fa battendo il Cagliari per 1-0 all’Unipol Domus. Animati da un enorme voglia di riscatto, i ragazzi di Thiago Motta giocano con determinazione e, a tratti, con qualità. A decidere la partita ci pensa Vlahovic, preferito a Kolo Muani e tornato titolare quasi due mesi dopo l'ultima volta. Un weekend, dunque, più che favorevole per la Juve, ora stabilmente quarta, anche grazie alle contemporanee sconfitte di Fiorentina e Milan e al pari della Lazio. Per i bianconeri la partita è già in discesa dopo appena dodici minuti del primo tempo. Mina viene sorpreso dal retropassaggio di Adopo e si fa ingenuamente anticipare da Vlahovic: il serbo si invola verso la porta, dribbla Caprile e deposita in rete la palla dell’1-0. La Juve non si ferma e approfitta di un Cagliari impreciso e ancora stordito dallo svantaggio subito. La formazione sarda fatica a superare la metà campo e viene tenuta a galla dalle parate di Caprile. Al 22' l’ex portiere del Napoli nega il gol a Yildiz, coprendo lo specchio della porta in uscita: al 29' Caprile para col piede anche il successivo tentativo del fantasista turco.