Tennis, per gli azzurri ranking record: sei italiani nei primi 40 Atp

Nella classifica Wta, Jasmine Paolini è sempre la prima delle azzurre ma dopo le ultime prove meno brillanti scivola indietro di due posti ed è ora sesta. Alle sue spalle perdono posizioni Bronzetti (n.62) e Cocciaretto (n.71).

In attesa di vedere impegnati domani negli Emirati Berrettini contro Gael Monfils e il ripescato Luca Nardi opposto all’ungherese Marton Fucsovics, oggi è sceso in campo Sonego nel primo turno dell’Atp 500 'Duty Free Tennis Championships', affrontando per la quarta volta in carriera il greco n.11 al mondo. Come nelle tre sfide precedenti, Sonego non è riuscito ad avere la meglio sul rivale ed è uscito sconfitto per 7-6, 6-3, in un’ora e 37 minuti di partita. L’italiano ha comunque giocato a viso aperto, ma a fare la differenza in negativo è stata soprattutto la percentuale dei punti vinti con la seconda, solo il 48% contro il 70% del greco, il quale ha messo a referto 20 vincenti 22 errori non procurati, contro il 12-24 di Sonego. Tsitsipas troverà al secondo turno il russo Karen Khachanov, n.24 del ranking, che ha eliminato il britannico Daniel Evans.