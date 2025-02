Berrettini solido e determinato vola ai quarti a Dubai. Avanza anche Nardi

La trasferta in Medio Oriente si conferma fortunata per Matteo Berrettini. Il tennista romano, attuale numero 30 del ranking ATP, ha conquistato un posto nei quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai, battendo in un'ora e mezza di gioco l’australiano Christopher O’Connell (n.75 del mondo, proveniente dalle qualificazioni) con il punteggio di 7-6(2) 6-2.

Berrettini ha disputato un match solido, senza concedere palle break e mostrando una grande efficacia al servizio: 15 ace, nessun doppio fallo, 67% di prime in campo con un impressionante 89% di punti vinti sulla prima e 82% sulla seconda. Dopo un primo set combattuto e chiuso al tiebreak, nel secondo ha dominato l’avversario, proseguendo così il suo momento positivo.