F1, incredibile al Gp Miami: Leclerc sbatte contro un muro, non partecipa alla Sprint Race e vince Norris

Lando Norris ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1. Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri, firmando una doppietta per il team britannico. Sul terzo gradino del podio è salito Lewis Hamilton.

Sfortunato invece il giovane Kimi Antonelli, arrivato decimo: il 18enne italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è stato superato al via ed è rimasto coinvolto in un contatto durante il pit-stop ai box.

Non ha preso parte alla gara Charles Leclerc, protagonista di un incidente nel corso del warm-up. Il pilota Ferrari è andato a sbattere contro un muro, probabilmente a causa della scelta di montare gomme intermedie su pista bagnata. Il monegasco, che si trovava in sesta posizione sulla griglia di partenza, sta bene ma è stato costretto al forfait per la Sprint Race. In casa Ferrari si lavora ora per rimettere in pista la SF-25 in vista delle qualifiche previste per le ore 22.