Meno di una settimana al via del Giro d'Italia: Roglic e Ayuso in pole, l'Italia sogna con Ciccone

Meno di una settimana e sarà Giro d’Italia. L’edizione numero 108 della corsa più amata dagli italiani prenderà il via venerdì prossimo, 9 maggio, dall’Albania - riprendendo la tradizione delle grandi partenze dall’estero, l’ultima fu da Budapest nel 2022 - per concludersi per la terza volta consecutiva, l’1 giugno, a Roma.

La partenza dell’ultima tappa sarà non a caso dalla Citta del Vaticano, per un omaggio a Francesco e magari al nuovo Papa. La Corsa Rosa promette spettacolo anche se al via non ci sarà il numero uno del pedale Tadej Pogacar, l’uomo che sempre più provoca paragoni con il Cannibale Eddy Merckx. Ma nonostante l'assenza dell’iridato, di certo non mancheranno i protagonisti, sia internazionali che italiani.

In pole position per la vittoria finale sono due uomini da corse a tappe del calibro di Primoz Roglic e Juan Ayuso, ma attenzione all’olimpionico di Tokyo Richard Carapaz che un Giro l’ha già vinto nel 2019: l'importante è che ci siano tante montagne da scalare. Stesso discorso per il 35enne Nairo Quintana, maglia rosa finale undici anni fa e capace di imporsi anche in una Vuelta e ottenere vari piazzamenti al Tour, e per l’altro colombiano Egan Bernal, che ha già vinto Tour e Giro ed è l’uomo di punta della Ineos Grenadiers, oltre che un uomo capace di superare un terribile incidente in allenamento che, tre anni fa, gli è quasi costato la vita. Assente Filippo Ganna, l’Italia punta su Antonio Tiberi, per il quale il Giro di quest’anno costituisce un vero e proprio esame di maturità, e Giulio Ciccone, "camoscio" abruzzese messosi in grande evidenza alla Liegi-Bastogne-Liegi, in cui ha ottenuto il secondo posto finale alle spalle di Pogacar, ed è rimasto in Belgio per prepararsi al meglio (anche con dei test nella galleria del vento) in vista proprio del grande giro nazionale. Ci sono poi tanti altri che proveranno a dire la loro, come Mikel Landa, Pello Bilbao, Jay Hindley, vincitore del Giro tre anni fa, e i fratelli Adam e Simon Yates (che fanno parte di squadre diverse), e tanti corridori di primo piano che di solito sono protagonisti nelle corse di un giorno e che quindi, in teoria, andranno a caccia delle vittorie di tappa. L’elenco, scorrendo la lista degli iscritti, è ricco di nomi illustri: Wout Van Aert, Marc Hirschi, l’ex iridato Mads Pedersen che punta dichiaratamente alla maglia ciclamino di leader della classifica a punti, l’olimpionico della mountain bike Tom Pidcock, Jakob Fuglsang e, se scioglierà gli ultimi dubbi sulla sua presenza, il campione d’Italia Stefano Bettiol.