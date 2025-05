Formula 1 a Miami: McLaren dominano, in Ferrari si bisticcia

Max Verstappen ci ha provato in tutti i modi, fin dalle qualifiche, ma il gran premio di Miami ha confermato ciò che già si sapeva: fra le McLaren e le altre monoposto in questo momento c'è un ampio margine, difficile da colmare per chi, in gara, deve inseguire le vetture del team Papaya.

Il suo duello in partenza con Norris è stato spettacolare, visto che l’olandese volante ha fatto di tutto pur di non far passare il rivale che, a fine gara, ha commentato polemicamente dicendo che «con Max o fai l’incidente o non passi». Abbastanza bene Kimi Antonelli, sesto e però poco consistente sul passo gara, e bene un sorprendente Alexander Albon, quinto con la Williams. Brutta figura, e polemiche, in casa Ferrari. Non è passato inosservato il comportamento di un Hamilton che non ha nascosto la propria stizza via radio, prima chiedendo malamente, al 41/o giro, che Leclerc gli facesse strada, senza poi riuscire a prendere Antonelli, e poi, quando dal muretto gli è arrivato l'ordine di far passare il compagno monegasco, rispondendo a dir poco irritato «volete che lasci passare anche Sainz?». Una vera e propria stoccata al proprio team, prima di farsi sorpassare. Leclerc, invece, si è lamentato di alcune presunte anomalie sulla sua Ferrari. Insomma, per le Rosse un altro week end da dimenticare.