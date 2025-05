Internazionali di Roma, al debutto possibile derby per Sinner con il palermitano Federico Cinà

Sorteggiato il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia di tennis. A Fontana di Trevi alla presenza di Taylor Fritz e del 18enne Federico Cinà sono usciti gli accoppiamenti del tabellone maschile. Proprio il talentuoso tennista palermitano, n.323 del mondo a Roma con una wild card, si troverà, se vincesse al debutto con l’argentino Mariano Navone troverebbe Jannik Sinner. Al secondo turno debuttano anche Matteo Berrettini (per lui il britannico Jacob Fearnley o Fabio Fognini) e Lorenzo Musetti (contro il serbo Hamad Medjedovic o un qualificato). Gli altri azzurri scendono in campo al primo turno: Luciano Darderi contro il cinese Yunchaokete Bu; Francesco Passaro e Lorenzo Sonego contro un qualificato; Mattia Bellucci contro Pedro Martinez; Matteo Gigante contro il francese Arthur Einderknech; Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut; il derby azzurro tra Luca Nardi e Flavio Cobolli. Alexander Zverev, testa di serie n.2 e Carlos Alcaraz, n.3 del seeding, sono dalla stessa parte del tabellone per cui potranno affrontarsi in semifinale e incontrerebbero Sinner solo in finale. Dalla parte del n.1 del mondo ci sono Casper Ruud (possibile incontro nei quarti di finale) e Taylor Fritz (semifinale). La finale da sogno per tutti gli appassionati d’Italia: Jannik Sinner-Lorenzo Musetti.