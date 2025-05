Muore a 97 anni Giuseppe Moioli, era il più anziano oro olimpico azzurro in vita

Lo sport italiano piange la scomparsa di Giuseppe Moioli, 97 anni, campione olimpico a Londra 1948 nel quattro senza del canottaggio e il più anziano oro olimpico dello sport azzurro in vita.

Moioli, morto questa mattina nella sua casa di Olcio, una frazione di Mandello del Lario, era stato una figura storica della gloriosa Moto Guzzi di Mandello del Lario, società alla quale è rimasto fedele per tutta la vita, allenando fino a pochi mesi fa.

Nato l’8 agosto 1927 a Mandello del Lario, Giuseppe Moioli ha scritto alcune delle pagine più luminose del canottaggio italiano. Assieme a Elio Morille, Giovanni Invernizzi e Franco Faggi formò l’equipaggio del quattro senza che tra il 1947 e il 1950 dominò sulla scena internazionale riportando l’Italia sul tetto del mondo dopo la lunga pausa causata dalla guerra. Insieme conquistarono l’oro ai Giochi olimpici di Londra 1948 e tre titoli europei (Lucerna 1947, Amsterdam 1949, Milano 1950). Moioli arricchì il suo palmares con altri tre titoli europei, ad Amsterdam 1954 e Bled 1956, sempre nel quattro senza ma con formazioni diverse, e poi a Poznan 1958 come componente dell’otto.