Atp 1000 Roma, Sonego out al primo turno: l'azzurro battuto dal numero 135 del mondo Burruchaga

Lorenzo Sonego, numero 44 del mondo, esce a sorpresa dagli Internazionali d’Italia al primo turno, per mano dell’argentino n. 135 Roman Andres Barruchaga, approdato nel tabellone principale dal tabellone di qualificazione. L’azzurro si è arreso in due facili set 6/2-6/3 con troppe imprecisioni, senza mai riuscire a trovare il suo gioco a quello che almeno fino ad oggi è considerato il meno famoso della sua famiglia.

Ha sempre giocato soprattutto nei challenger con pochissimi precedenti a livello Atp. Suo padre invece è Jorge, l’ex calciatore argentino compagno di squadra di Maradona, entrato nella storia del calcio per il gol decisivo ai mondiali 1986 in finale contro la Germania Ovest. Il fratello del tennista, Mauro, è un calciatore che ha giocato anche nel Chievo. Adesso Barruchaga se la vedrà con Khachanov.

"Non sono riuscito a gestire la tensione"

«Sì, non sono riuscito a esprimermi come avrei voluto, di sicuro la tensione e la voglia di far bene non sono riuscito a gestirla come ho fatto altre volte. Ero più scarico e questo uccide il mio tennis». Lorenzo Sonego ha commentando così l’eliminazione al primo turno agli Internazionali d’Italia. «Non mi sentivo bene fisicamente, con la giusta energia, e può capitare durante l’anno che ci siano questi momenti - ha aggiunto -. Bisogna lavorare anche su questo, vuol dire che c'è margine. Ora si guarda avanti». E poi ancora: «Sicuramente il mio avversario era più in forma di me, lui è un giocatore molto solido, veniva da due partite buone quindi era carico. Questi giocatori poi non hanno niente da perdere e riescono a tirar fuori meglio in certe gare». Sonego parla poi della delusione nel salutare così presto Roma. «E' tanta - conclude - ma bisogna andare avanti. Questa sconfitta può insegnarmi tanto se la prendiamo nel verso giusto. Ora ne parlerò con il mio team e pensiamo al doppio che giocherò qua a Roma».