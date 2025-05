Internazionali di Roma, non ci sarà il derby per Sinner, Cinà va ko. Avanzano Nardi e Gigante

Non sarà Federico Cinà l’avversario di Jannik Sinner al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il 18enne palermitano cede al terraiolo Mariano Navone con un doppio 6-3. Un’ora e mezza di alti e bassi per il tennista classe 2007, che ha alternato momenti di ottimo tennis a game di blackout con diversi errori non forzati. Nel complesso una buona prova quella di Cinà, che ha avuto chance di break nel primo set e ha tolto il servizio all’argentino nella parte centrale del secondo parziale. Il numero 323 del mondo non avrà wild card al Roland Garros e ripartirà dal circuito Challenger con vista sulla stagione stagione su erba. Avanza al secondo turno un buon Navone, che sabato affronterà Sinner per la prima volta in carriera. Il derby italiano va a Luca Nardi. Il 21enne batte 6-3 6-4 il romano Flavio Cobolli. Partita a senso unico condotta dall’inizio alla fine dal marchigiano, che concede una sola palla break in un’ora e mezza in campo. Grandi difficoltà al servizio per Cobolli, che commenta così il suo ko: "Nardi ha giocato una grande partita e ha mantenuto un grande livello. Non mi sono sentito bene in campo, non avevo le sensazioni degli scorsi giorni. Penso sia stata una delle mie partite peggiori dell’anno, soprattutto dopo aver acquisito fiducia a Madrid". Nardi conquista con merito il secondo turno, dove avrà la testa di serie numero 7 Alex de Minaur.

Bene Matteo Gigante. Il numero 164 del mondo, in tabellone grazie a una wild card, piega in due tie-break il big server francese Arthur Rinderknech. Prestazione solita da parte del classe 2002 romano, che dà continuità al Challenger vinto qualche settimana fa proprio qui a Roma. Al secondo turno ecco il numero 20 del tabellone, e vincitore del Masters 1000 di Miami, Jakub Mensik. È amara l’ultima volta di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia. Il 37enne ligure cede il passo a un buon Jacob Fearnley con il punteggio di 6-2 6-3 in meno di un’ora e mezza di gioco con anche l’annuncio sul Centrale dell’elezione del nuovo Papa. Non al 100% Fognini, eccezion fatta per qualche lampo di grande classe, apparso in difficoltà negli spostamenti laterali. Discreta prova del britannico, che al secondo turno proseguirà la serie di sfide con italiani contro Matteo Berrettini. Delude Matteo Arnaldi. Il numero 37 del mondo perde in due set contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. 6-4 6-3 il punteggio in favore del 37enne iberico, che ha tenuto il pallino del gioco in mano per tutta la partita. Tanti errori gratuiti da parte del sanremese, frutto probabilmente anche della tensione, che non riesce a dare continuità di risultati dopo la semifinale centrata al Masters 1000 di Madrid. Bautista accede al secondo turno, dove cercherà di vincere per la prima volta nel 2025 due partite consecutive. Giocherà contro il numero 11 del tabellone Tommy Paul.