Internazionali di Tennis, Roma amara per Sonego ed Errani. Brillano Passaro, Darderi e Cocciaretto

La prima giornata degli Internazionali BNL d'Italia 2025 al Foro Italico di Roma ha visto nove tennisti italiani impegnati tra il 7 e l'8 maggio, con risultati altalenanti. Mentre alcuni hanno brillato, altri hanno dovuto cedere il passo agli avversari.

Vittorie e speranze

Francesco Passaro ha inaugurato il torneo con una vittoria combattuta contro il taiwanese Tseng Chun-hsin, imponendosi 6-0, 2-6, 6-3. L'azzurro affronterà ora il bulgaro Grigor Dimitrov al secondo turno.

Anche Elisabetta Cocciaretto ha regalato soddisfazioni, superando l'armena Elina Avanesyan con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-1, conquistando così la sua terza vittoria in carriera agli Internazionali.

Debutti amari

Non è andata altrettanto bene per Sara Errani, che ha ceduto in due set alla giapponese Naomi Osaka, e per Tyra Grant, sconfitta dalla croata Antonia Ruzic in tre set (3-6, 6-3, 7-5), nonostante avesse avuto due match point a favore.