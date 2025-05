Il Como asfalta il Cagliari e conquista la sesta vittoria consecutiva. Salvezza dei sardi rimandata

Como - Cagliari 3-1

Marcatori:

Como (4-3-3): Reina 5.5; Vojvoda 6 (17'st Van Der Brempt 6), Goldaniga 6.5, Kempf 6.5, Valle 6 (38'st Moreno sv); Caqueret 7 (17'st Engelhardt 6), Perrone 6.5, Da Cunha 6 (29'st Fadera 6); Nico Paz 6.5, Douvikas 5.5 (16'st Cutrone 7), Strefezza 7. In panchina: Vigorito, Butez, Iovine, Alli, Gabrielloni, Braunoder, Smolcic, Azon. Allenatore: Fabregas 6.5.

Cagliari (3-4-1-2): Caprile 6; Zappa 5.5 (15'st Felici 6), Palomino 5, Obert 5; Zortea 6, Makoumbou 5.5 (34'st Marin sv), Adopo 6.5 (27'st Pavoletti 5.5), Augello 6.5; Viola 5.5 (16'st Deiola 5.5); Piccoli 5, Luvumbo 5.5 (34'st Gaetano sv). In panchina: Ciocci, Sherri, Luperto, Prati, Vinciguerra, Pintus, Mutandwa. Allenatore: Nicola 5.

Arbitro: Fourneau di Roma 1 5

Il Como non ha più alcuna intenzione di fermarsi. Nell’anticipo della 36esima giornata, i lariani battono al Sinigaglia il Cagliari 3-1 e trovano così il sesto successo consecutivo in Serie A, record storico in riva al lago. La squadra di mister Cesc Fabregas grazie alle reti di Maxence Caqueret, Gabriel Strefezza e Patrick Cutrone ribalta l’iniziale vantaggio ospite di Michel Adopo e consolida il decimo posto, l'obiettivo da raggiungere continuando sulle ali dell’entusiasmo nelle ultime due partite della stagione, contro Verona e Inter. Il Cagliari manca invece l’appuntamento con la salvezza matematica, ma la posizione dei sardi resta comunque tranquilla: la certezza della permanenza in Serie A potrebbe arrivare già nelle prossime ore, nel caso in cui l’Empoli non vinca contro il Parma e il Venezia perda contro la Fiorentina. A sbloccare la contesa è un errore al 22' del portiere del Como Pepe Reina. Servito in area da Nadir Zortea, Adopo calcia sul primo palo un pallone non irresistibile che l’estremo difensore spagnolo si lascia scappare sotto le braccia, non riuscendo poi a evitare che superi la linea di porta per il vantaggio sardo.