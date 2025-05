Wta 1000, Jasmine Paolini per la prima volta agli ottavi di finale: Jabeur battuta in due set

Jasmine Paolini agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. La numero 5 del mondo regola in due set (6-4 6-3) la tunisina, tre volte finalista Slam, Ons Jabeur. Paolini giocherà con la lettone Jelena Ostapenko, agli ottavi senza giocare ,in seguito al ritiro della tedesca Laura Siegemund.

"Felicissima, finalmente sono agli ottavi di finale"

«Felicissima, finalmente sono agli ottavi di finale qui. Bisogna abituarsi a così tanto tifo e pubblico. Sono contenta di come ho gestito la partita». Lo ha detto Jasmine Paolini dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali. Per lei è la prima volta. «Ora ce la metterò tutta e spero che il pubblico mi aiuterà», ha concluso. Paolini conclude: «Grazie mille Roma, sei fantastica».