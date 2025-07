Ranking Atp, Sinner porta a 3.430 punti il vantaggio su Alcaraz. Ma sul cemento adesso serve una grande impresa

Col il trionfo in finale a Wimbledon Jannik Sinner aumenta di ben 2300 punti il vantaggio su Carlos Alcaraz. L’azzurro ha infatti migliorato il suo risultato rispetto a 12 mesi fa, vincendo il suo quarto slam e guadagnando ben 1600 punti il bottino rispetto al 2024 (quando si era fermato ai quarti di finale, battuto da Medvedev) , mentre il fenomeno di Murcia, con la cocente sconfitta in finale, la prima in sei finali slam, ha perso ben 700 punti rispetto allo scorso anno, quando era stato lui ad alzare la leggendaria coppa d’oro.

Jannik è salito a quota 12.030 punti (suo miglior punteggio di sempre), con lo spagnolo sceso a 8.600 punti. Un vantaggio dunque di 3.430 punti, tanti ma non tantissimi, in vista della stagione sul cemento, dove l’italiano dovrà difendere 6.030 punti fino a novembre, contro i 1060 di Alcaraz. Con questo scenario, difendere la prima posizione per Jannik è sì, ancora difficile, ma non impossibile, dato che lo spagnolo dovrebbe fare comunque un buon numero di punti sul cemento americano e asiatico per superare l’azzurro in testa.