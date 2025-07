Sinner: "A Parigi è stata durissima, ma ora sto vivendo il mio sogno: è bellissimo!"

“Prima di tutto, comincio con Carlos: hai fatto un torneo incredibile, grazie per il giocatore che sei. È così difficile batterti, ma abbiamo un bellissimo rapporto fuori dal campo e continuiamo a costruire la rivalità che abbiamo. Giocando così vincerai questo torneo ancora molte volte”. Le prime parole di Sinner dopo il successo sono per il suo rivale. “È fantastico avere qui tutta la mia famiglia, il mio staff. Grazie soprattutto a mio fratello: visto che non c’è la Formula 1 ha potuto essere qui. Voglio ringraziare il mio team e tutti quelli venuti qui per me, mi date tante emozioni. Voglio continuare a essere un tennista migliore e una persona migliore. E grazie ai raccattapalle, e per il sostegno di tutti voi: è stato bellissimo”.

"A Parigi la sconfitta è stata durissima, ma alla fine non importa come vinci o come perdi. Nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare lì. Usare la sconfitta e continuare a lavorare. Sono grato di essere in salute, di essere circondato dalle persone importanti per me. È un torneo molto dispendioso. Ma è fantastico essere in questa posizione. Non avremmo mai pensato di esserci. Quando sei giovane è il sogno dei sogni, e ora sto vivendo il mio sogno: è bellissimo”.