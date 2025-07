Tour de France: Milan battuto per mezza ruota, sorride Merlier. Pogacar resta in giallo

Mezza ruota. E’ questo il margine con il quale il campione d’Europa Tim Merlier ha "bruciato" Jonathan Milan sul traguardo di Châteauroux, ovvero il viale ribattezzato "avenue Cavendish" in onore del velocista britannico primatista di vittorie parziali nella "Grande Boucle". Il belga ha quindi beffato Milan per la seconda volta in questo Tour, ottenendo la 62/a vittoria della carriera e rinviando ad altra occasione i rinnovati sogni di gloria non solo del gigante friulano ma anche del ciclismo italiano, che ieri, proprio grazie a Milan, aveva interrotto un digiuno durato sei anni. «Dopo ieri questa è una rivincita molto dolce - le parole di Merlier dopo lo sprint vincente -, è stata una tappa veramente dura, a tratti ci sono stati questi ventagli, è stata una situazione delicata, comunque è stata un’ottima giornata. Van der Poel? Ho cercato di aiutare anche per recuperare, il passo era molto alto, anche Evenepoel ha lavorato in testa al gruppo. Poi sono uscito a 200 metri dal traguardo e sono riuscito a vincere questa seconda tappa al Tour».

Detto tutto questo, e che Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla ma ha perso il suo coequipier più prezioso, ovvero Joao Almeida costretto a ritirarsi per le conseguenze della caduta di venerdì' scorso sul Mur-de-Bretagne, va sottolineato che chi avrebbe meritato di vincere oggi è Mathieu Van der Poel. L'ex campione del mondo è stato protagonista di una lunga fuga di giornata, praticamente dalla partenza, assieme al belga Jonas Rickaert, suo compagno di squadra nella Alpecin Deceuninck. I due dopo il loro attacco, e nonostante pedalassero controvento, hanno guadagnato due minuti nel giro di pochi chilometri, poi con la complicità del gruppo che non ha reagito il vantaggio ha superato i cinque minuti. La coppia dell’Alpecin ha resistito a lungo in quella che sembrava un’impresa folle ma negli ultimi chilometri la spinta del gruppo è stata superiore ai 60 all’ora, ed è successo l’inevitabile, ovvero che prima Rickaert, "scoppiato" a 6 km dalla conclusione ( si consolerà con il premio al più combattivo della giornata) e poi Van der Poel, che aveva provato a proseguire da solo, venissero ripresi, nel caso dell’olandese a 700 metri dall’arrivo. Così ecco la volata come da pronostico, e il successo di Merlier che, come già a Dunkerque, ha 'bruciatò Milan. Domani la decima tappa proporrà il primo vero arrivo in salita del Tour, che chiude la prima parte della grande corsa a tappe francese: Ennezat-Le Mont Dore (Puy de Sancy), km 165,3, dislivello 4450 metri. Si correrà quindi nel giorno della festa nazionale francese ed è prevedibile una cornice di folla come non mai. Questo Tour se la merita.