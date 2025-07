Uno dei più grandi trionfi nella storia dello sport italiano: Jannik marziano, godiamocelo!

Non ha avuto neanche bisogno di scacciarli: non li ha proprio fatti entrare. Li ha tenuti lontano, chiudendo ogni varco della mente. Dirottandoli addirittura dall'altra parte della rete: questa volta i fantasmi li ha visti Carlitos. Siamo di fronte a uno dei più grandi trionfi nella Storia dello sport italiano. Del tutto inutile individuare traguardi di pari levatura, li immaginiamo tutti: dai Campionati del mondo di calcio alle imprese dei fratelli Abbagnale, dagli ori olimpici di Tomba ai successi di valore planetario dei grandi nuotatori o i 100 metri di Jacobs alle Olimpiadi. E ci fermiamo qui perché non avrebbe senso andare oltre. Ma Wimbledon è speciale. Perché nessun italiano si era mai avvicinato a poterlo conquistare. In più di un secolo di storia dei Championships solo Matteo Berrettini aveva disputato una finale, ma di fronte si era dovuto inchinare a un irraggiungibile Djokovic. Adriano Panatta nel 1979 si fermò ai quarti, da super favorito, andandosi a schiantare contro un carneade francese, tale Pat Duprè. Il trionfo di Sinner è meraviglioso e cristallino. Perso il primo set per un passaggio a vuoto (da 4-2 a 4-6), Jannik si è subito portato in testa nel secondo parziale chiuso 6-4. Ancora avanti nel terzo e nel quarto, l'altoatesino ha chiuso il match respingendo gli ultimi disperati tentativi di Carlitos di rientrare in partita.

Le chiavi del confronto sono state tre: le alte percentuali di prime palle di servizio nei tre set portati a casa; le robuste risposte al servizio dello spagnolo costretto ad accelerare il secondo colpo; il lungolinea di rovescio spesso utilizzato per spostare sulla destra Carlitos e chiudere dal lato opposto o raccogliere il punto a rete.

E' chiaro che devi fare tutto alla perfezione per prevalere su un tennista come Alcaraz, fors'anche sei chiamato ad andare oltre i tuoi limiti, e questa volta la ciambella è riuscita con il buco. Jannik ha vinto il suo quarto Slam su cinque finali disputate nei major. Il Roland Garros sappiamo come gli è sfuggito, da qui il timore di vedere aleggiare sul Centre court londinese i fantasmi di quell'atroce sconfitta, che scava nel corpo e nella mente. Jannik ha dimostrato ancora una volta una sovrumana forza psicologica: non ha temuto l'avversario, partito comunque favorito, lo ha affrontato a viso aperto al centro del ring facendo leva sui propri colpi.

Questo trionfo in un sol colpo cancella ogni amarezza: è un urlo liberatorio di fronte al mondo. Non solo e non tanto per la sconfitta nell'ultimo atto del Roland Garros, ma per quella vicenda del Clostebol che gli è costata il ludibrio planetario e il patteggiamento di tre mesi di sospensione dopo gli Open australiani, che aveva dominato.

Abbiamo attraversato varie epoche tennistiche, vedendo alzare i trofei più nobili a svedesi, argentini, statunitensi, tedeschi, svizzeri e splendidi esemplari dell'est europeo. Ora tocca a noi, italiani, e quasi lo si stenta a credere. Abbiamo in casa un marziano, che pare essere anche un ragazzo di infinita buona educazione. Godiamocelo, è il nostro turno.