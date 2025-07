Anche la stampa estera celebra la grande impresa di Sinner

Anche la stampa estera, come quella italiana, celebra Jannik Sinner, dopo il trionfo dell’azzurro a Wimbledon. "Jannik Sinner sconfigge Carlos Alcaraz e vince il suo primo Wimbledon", scrive "L'Equipe", che poi dedica un articolo della versione web ai "numeri impressionanti di Sinner". In Inghilterra, patria di Wimbledon, "The Guardian" scrive: "Sinner torna a ruggire per battere Alcaraz e vincere la prima finale di Wimbledon". A ruota, su "The Times" si legge: "Lo spietato Sinner pone fine alla serie di sconfitte contro il grande rivale per vincere il primo titolo a Wimbledon". Su Bbc un richiamo semplice: "Sinner batte Alcaraz e vince il primo titolo a Wimbledon". Praticamente identico il richiamo sulle pagine web della Cnn. Infine, pure in Spagna, Paese di Alcaraz, si sono inchinati all’azzurro. "Un Sinner intrattabile strappa il trono ad Alcaraz", riporta "Marca".